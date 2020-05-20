Офіційний курс: гривня зміцнюється, НБУ купує валюту
Середа, 20 травня 2020, 09:00
19 травня ситуація на валютних торгах була сприятливою для гривні, НБУ викупив щонайменше 77 мільйонів доларів в резерви.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59.
За даними Finance.ua, клієнти продавали валюту через пік бюджетних розрахунків. Нацбанк був активним на торгах з інтервенціями з викупу долара.
За оцінками спостерігачів, НБУ придбав близько 77-90 млн доларів.
Офіційний курс гривні зміцнився на 5 копійок, встановившись на 20 травня на рівні 26,52 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57.
Економічна правда
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