Офіційний курс: гривня зміцнюється, НБУ купує валюту

19 травня ситуація на валютних торгах була сприятливою для гривні, НБУ викупив щонайменше 77 мільйонів доларів в резерви.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59.

За даними Finance.ua, клієнти продавали валюту через пік бюджетних розрахунків. Нацбанк був активним на торгах з інтервенціями з викупу долара.

За оцінками спостерігачів, НБУ придбав близько 77-90 млн доларів.

Офіційний курс гривні зміцнився на 5 копійок, встановившись на 20 травня на рівні 26,52 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57.

Економічна правда