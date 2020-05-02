У Мінцифрі розповіли про результати активності щодо ФОПів на порталі "Дія"
Субота, 2 травня 2020, 14:20
Міністерство цифрової трансформації оприлюднило дані щодо відкриття, закриття та зміни даних щодо ФОПів на порталі "Дія".
Про це відомство повідомило у Facebook.
За місяць роботи послуги:
- відкрито 4007 ФОП
- змінено дані щодо 5078 ФОП
- закрито 5726 ФОП.
Нагадуємо:
Нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що на порталі державних послуг "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. При цьому анонсувалось, що відкриту власну справу можна за 10 хвилин.
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Економічна правда
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