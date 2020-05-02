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У Мінцифрі розповіли про результати активності щодо ФОПів на порталі "Дія"

Субота, 2 травня 2020, 14:20
 

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило дані щодо відкриття, закриття та зміни даних щодо ФОПів на порталі "Дія".

Про це відомство повідомило у Facebook.

За місяць роботи послуги:

  • відкрито 4007 ФОП
  • змінено дані щодо 5078 ФОП
  • закрито 5726 ФОП.

Нагадуємо:

Нещодавно у Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що на порталі державних послуг "Дія" уже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема, - стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. При цьому анонсувалось, що відкриту власну справу можна за 10 хвилин.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Економічна правда

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"Дія" ФОП

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