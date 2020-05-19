Гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 19 травня 2020, 19:50
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 травня на рівні 26,52 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,02 гривні за євро (на 19 травня - 28,79 гривні).
Нагадуємо:
19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
Економічна правда
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