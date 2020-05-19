"Ми поруч з Угандою та Габоном": Криклій підтримав законопроєкт про фінпослуги "Укрпошти"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує на прийняття законопроєкту 2788-Д, який розширює надання "Укрпоштою" фінансових послуг громадянам.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За рівнем доступності фінансових послуг для людей ми десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Очікуємо на підтримку народними депутатами законопроєкту 2788-Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", - пише Криклій.

У прикріпленій інфографіці вказується, що банківська мережа України скоротився за останні три роки на 30%, а "Укрпошта" за допомогою листонош, сільських та пересувних відділень покриває 100% населених пунктів.

Нагадуємо:

Нацбанк виступає проти ухвалення законопроєктів №2788-д та №2788, які передбачають надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєктів про розширення фінпослуг "Укрпошти".

У Верховній Раді у січні зареєстрували законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

У порядку денному пленарного засідання ВР 19 травня є проєкти закону №2788, 2788-1 та 2788-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку.

Економічна правда