"Ми поруч з Угандою та Габоном": Криклій підтримав законопроєкт про фінпослуги "Укрпошти"
Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує на прийняття законопроєкту 2788-Д, який розширює надання "Укрпоштою" фінансових послуг громадянам.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"За рівнем доступності фінансових послуг для людей ми десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Очікуємо на підтримку народними депутатами законопроєкту 2788-Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", - пише Криклій.
У прикріпленій інфографіці вказується, що банківська мережа України скоротився за останні три роки на 30%, а "Укрпошта" за допомогою листонош, сільських та пересувних відділень покриває 100% населених пунктів.
Нагадуємо:
Нацбанк виступає проти ухвалення законопроєктів №2788-д та №2788, які передбачають надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги.
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєктів про розширення фінпослуг "Укрпошти".
У Верховній Раді у січні зареєстрували законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.
У порядку денному пленарного засідання ВР 19 травня є проєкти закону №2788, 2788-1 та 2788-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку.
Економічна правда
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