З початку року в Україну надійшло на 40% більше приватних переказів ніж у минулому році

З початку цього року в країну надійшло понад 2,9 мільярда доларів приватних переказів, що на 40% більше ніж торік, а з України за кордон було відправлено майже 154 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Національному банку на Facebook.

За інформацією НБУ, у першому кварталі 2020 року через карткові платіжні системи були спрямовані в Україну 505 млн (17,4%), а за кордон - 106 млн (68,8%), що відповідно на 3,6% і на 41,3% більше, ніж за аналогічний період у 2019 році.

Крім того, середня сума одного переказу в країну зросла на 4% - до 361 дол, а з України - на 40% до 447 дол.

В Україну найбільше коштів надійшло з США, Ізраїлю, Італії, РФ, Польщі, з України найбільше відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, США, Туреччину", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Національний банк погіршив прогноз на 2020 рік щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну з 12,7 до 10,1 мільярдів доларів.

У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже 12 млрд дол.

Економічна правда