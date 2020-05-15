Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що будь-які спроби зараз вийти з програми МВФ відповідатимуть лише ворогам України, але стратегічно Україна має рухатись до сиуації, коли допомога Фонду більше не буде потрібна.

Про це він написав у Facebook.

"Деякі люди не правильно зрозуміли щодо МВФ. Я багато разів говорив, що наразі Україна не має альтернативи хорошій співпраці, оскільки особливо за часів кризи Україні потрібні гроші, й більше того, МВФ відіграв важливу роль у просуванні деяких таких необхідних реформ", - підкреслив він.

"На цьому етапі я за зміцнення зв'язків, які корисні для програми реформ в Україні. Стратегічно, як це зробила Грузія під час мого президентства, ми маємо рухатись до ситуації, коли допомога МВФ більше не потрібна, оскільки в нас будуть здорові фінанси й наша власна програма радикальних реформ", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо:

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що Україна "потенційно досить сильна", щоб відмовитись від співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється, заявили в Офісі президента.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Економічна правда