Саакашвілі: Україна потенційно досить сильна для відмови від співробітництва з МВФ

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що Україна "потенційно досить сильна", щоб відмовитись від співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Ви подивіться, скільки вони нам грошей дають. Вони дають нам грошей рівно стільки, щоб ми просто розраховувалися за зовнішні борги. І ми через це змушені постійно ходити на уклін", - заявив Саакашвілі.

За його словами, свого часу в Грузії відмовились від послуг МВФ.

"Я думаю, що Україна потенційно достатньо сильна, щоб від цього відмовитися. Але звичайно, не з тією метою, щоб повернути старих злодіїв, а для того, щоб цивілізованим шляхом зробити реформи і зміни. І в цьому сенсі у нас все ще попереду", - додав він.

Нагадаємо:

7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється, заявили в Офісі президента.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Економічна правда