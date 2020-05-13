З початку року банки видали "теплих кредитів" на 130 мільйонів

Понад 130 мільйонів гривень "теплих кредитів" видано банками населенню та ОСББ на енергоефективні заходи з початку дії програми у цьому році.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Зазначається, що лише з 1 по 12 травня банки видали 67 млн грн "теплих кредитів" населенню та ОСББ на енергоощадні заходи.

Зокрема, минулого тижня програмою скористалися 1544 родини та 122 ОСББ, залучивши понад 35 млн грн — на утеплення багатоповерхівок; близько 32 млн грн — на енергоефективні заходи у приватних будинках; 900 тис. грн — на встановлення твердопаливних котлів.

Найбільш активними є ОСББ: з початку року вони отримали кредитів на суму 84 млн грн.

У держбюджеті на "Теплі кредити" передбачено 400 млн грн.

У рамках програми українські родини можуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді відшкодування: 20% суми кредиту — на твердопаливні котли (35% — для субсидіантів); 35% — на утеплення індивідуального житла; від 40% до 70% — для ОСББ.

У відомстві кажуть, що найкращу економію енергоспоживання дає комплексна термомодернізація будинку: встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон, утеплення фасадів, даху, підвалу тощо.

Скористатися програмою можна через Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк або Укрексімбанк, дотримуючись умов карантину.

Нагадуємо:

Програма "Теплі кредити" діє з 2014 року.

За даними Держенергоефективності, за 2014-2019 роки нею скористалися 750 тисяч українських родин.

Приватні інвестиції в енергоефективність становили близько 8,3 млрд грн, з яких 3 млрд грн повернуто за рахунок програми.

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити" на 2020 рік. Видача кредитів державними банками розпочалася у квітні.

За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму її річне фінансування з бюджету має становити 2,2 млрд грн.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.

Роман Скляров, ЕП