Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
Середа, 13 травня 2020, 19:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 14 травня на рівні 26,69 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні за євро (на 13 травня - 29,08 гривні).
Нагадуємо:
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
Економічна правда
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