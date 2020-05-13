Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 14 травня на рівні 26,69 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні за євро (на 13 травня - 29,08 гривні).

Нагадуємо:

13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

Економічна правда