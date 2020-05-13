Міжбанк: гривня продовжує зміцнюватися

13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,69 - 26,72 гривні;

Євро – 28,98 - 29,02 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 – 26,93 гривні. Євро купують по 28,69 гривні, продають по 29,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,01 гривні, євро - 28,84 - 28,98 гривні.

Нагадуємо:

13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.

Економічна правда