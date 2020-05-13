Міжбанк: гривня продовжує зміцнюватися
13 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,69 - 26,72 гривні;
Євро – 28,98 - 29,02 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 – 26,93 гривні. Євро купують по 28,69 гривні, продають по 29,13 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,01 гривні, євро - 28,84 - 28,98 гривні.
Нагадуємо:
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.
Економічна правда
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