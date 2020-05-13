Курс валют на 13 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;

Євро – 28,89 - 28,92 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 – 26,96 гривні. Євро купують по 28,68 гривні, продають по 29,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,80 - 26,91 гривні, євро - 28,81 - 29,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Економічна правда