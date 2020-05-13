Курс валют на 13 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;
Євро – 28,89 - 28,92 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 – 26,96 гривні. Євро купують по 28,68 гривні, продають по 29,17 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,80 - 26,91 гривні, євро - 28,81 - 29,01 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.
12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua