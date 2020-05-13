Оновлений енергобаланс надійний і відповідає вимогам галузі – прем'єр

Прогнозний енергобаланс країни, оновлений 28 квітня, є надійним та відповідає чинним галузевим вимогам.

Про це на засіданні енергетичного комітету Ради заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Баланс абсолютно надійний, і відповідає тим вимогам, які в даний час є в галузі", - зазначив Шмигаль.

За його словами, через кризу загальне споживання електроенергії у країні знизилось на 9%, що відобразилося на обсягах виробництва всіх видів генерації за винятком відновлюваної.

Прем'єр нагадав, що, відповідно до законодавства, держава має виплачувати "зелений" тариф інвесторам у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) незалежно від того, чи була вироблена енергія.

"Законодавство наше прописано так, що ми незалежно від того беремо чи не беремо електроенергію з ВДЕ, зобов'язані платити за альтернативну енергетику. Так підписані угоди. Тому для того, щоб уникнути так би мовити "подвійної оплати" за вироблену електроенергію, ми були змушені були піти на зустріч "Енергоатому" і перенести планові ремонти з осені на весну", - заявив голова уряду.

"Сьогодні атомна генерація повністю заповнює все базове навантаження, яке здатна спожити Україна, Все інше - балансуюча потужність, яку, на жаль, в даний час може заповнювати тільки теплова генерація в зв'язку з тим, що гідрогенерація втратила близько 28% своєї потужності через безводні зими.

Тому таке навантаження сьогодні йде в години вечірнього максимуму на теплові станції. Це природний процес для енергетичного балансу енергетичної системи України", - додав він.

За словами Шмигаля, розроблений Мінекоенерго прогнозний енергобаланс затверджувався в присутності прем'єра, президента Володимира Зеленського та глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.

Нагадаємо:

Мінекоенерго 28 квітня затвердило оновлений прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік - він передбачає зниження виробництва на усіх електростанціях України, окрім теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Служба безпеки повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.