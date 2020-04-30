Мінекоенерго оновило прогнозний енергобаланс країни: що змінилось
Мінекоенерго 28 квітня затвердило оновлений прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік - він передбачає зниження виробництва на усіх електростанціях України, окрім теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).
Документ опублікований на сайті Мінекоенерго.
Як зазначає прес-служба "Укренерго", загальне зменшення виробництва електроенергії у порівнянні з попередньою редакцією балансу становить 5,9% (до 143 млрд кВт·год).
При цьому, зниження виробництва на АЕС прогнозується на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·год), на ТЕС - на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·год), на ГЕС - на 4,8% (до 4,85 млрд кВт·год).
Але прогнозується, що виробництво на ТЕЦ збережеться майже на тому ж рівні - 11,1 млрд кВт·год.
А "зелені" електростанції у 2020 році, відповідно до прогнозного балансу, мають виробити 11,37 млрд кВт·год.
Відповідно до документа, імпорт електроенергії в основну частину ОЕС України з РФ та Білорусі до кінця 2020 року не передбачається.
Імпорт в "острів Бурштинської ТЕС" з країн Євросоюзу передбачено на рівні 4,9 млрд кВт·год.
"Експорт електроенергії прогнозується близько 7 млрд кВт-год, з яких до країн ЄС - 6,6 млрд кВт·год", - додали в "Укренерго".
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Нагадаємо:
Служба безпеки повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.
Економічна правда
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