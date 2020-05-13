День на міжбанку: "Нафтогаз" влаштував розпродаж валюти, НБУ тричі виходив на ринок

Нацбанк 12 травня тричі виходив на міжбанківський ринок та скупив не менше ніж 560-565 млн доларів, основними продавцями валюти були НАК "Нафтогаз" та його дочірні структури.

Як повідомляє Finance.ua, долар із ранкових 26,85 - 26,89 гривень подешевшав до 26,735 - 26,76 до кінця дня.

Зазначається, що НАК "Нафтогаз" продав на ринку як мінімум 500 млн доларів.

"Якби ця сума потрапила на міжбанк в повному обсязі – вона б просто провалила котирування до рівнів 2013 року і нижче. Але Нацбанк негайно скористався ситуацією, купивши всі 500 млн доларів по 26,815 гривень. А потім ще добравши з ринку 20 млн доларів по 26,81 гривні і потім ще близько 40-45 млн доларів по 26,75", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,08 гривні за євро (на 12 травня - 29,10 гривні).

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Економічна правда