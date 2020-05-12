Офіційний курс гривні зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,08 гривні за євро (на 12 травня - 29,10 гривні).

Нагадуємо:

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Економічна правда