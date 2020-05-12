Офіційний курс гривні зміцнився
Вівторок, 12 травня 2020, 19:42
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки встановивши його на 13 травня на рівні 26,79 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,08 гривні за євро (на 12 травня - 29,10 гривні).
Нагадуємо:
12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Економічна правда
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