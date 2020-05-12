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Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку

Вівторок, 12 травня 2020, 17:09
 

12 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,73 - 26,76 гривні;

Євро – 29,06 - 29,09 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 – 27,02 гривні. Євро купують по 28,73 гривні, продають по 29,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,93 - 26,97 гривні, євро - 28,94 - 29,01 гривні.

Нагадуємо:

12 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 12 травня на рівні 26,82 гривні за долар.

Економічна правда

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