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На підприємствах гірничо-металургійного комплексу за березень збільшились зарплати

Неділя, 10 травня 2020, 15:14
 

На підприємствах гірничо-металургійного комплексу за березень 2020 року відбулось збільшення середнього рівня зарплат в діапазоні 0,8 - 22%.

Про це свідчать дані профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, передає Інтерфакс-Україна

Згідно з даними, у березні середній рівень зарплати на гірничорудних підприємствах становив 16997,2 грн, що на 0,8% вище рівня попереднього місяця.

На коксохімічних підприємствах середній рівень зарплати в березні становив 17543,7 (101,4% проти попереднього місяця), на підприємствах чорної металургії – 19719,2 (122%), кольорової металургії – 10606,9 (100,9%), на трубних підприємствах – 13266,3 грн (102,2%).

У промисловості в березні середній рівень зарплати становив 13044,2 грн (108,2% проти попереднього місяця).

Нагадуємо:

Основні трубні підприємства України в першому кварталі поточного року знизили виробництво труб з чорних металів на 25,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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ГМК зарплата

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