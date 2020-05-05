Україна скоротила випуск труб на чверть

Основні трубні підприємства України в першому кварталі поточного року знизили виробництво труб з чорних металів на 25,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в об'єднанні "Укртрубопром" з посиланням на оперативні дані.

Загальний обсяг виробленої продукції становив 211,7 тис тонн.

За перші три місяці року підприємства об'єднання скоротили виробництво труб на 35,2%.

Зазначається, що випуск труб на "Інтерпайп-НТЗ" за вказаний період знизився на 30,3% - до 43,9 тис тонн (у березні - 18,1 тис тонн), на "Інтерпайп НМТЗ" - на 38,3%, до 18,5 тис тонн (6,8 тис тонн). "Інтерпайп Ніко Тьюб" скоротив виробництво на 33,8% - до 68,1 тис тонн (22,9 тис тонн).

Дніпропетровський трубний завод в перші три місяці зробив 0,1 тис тонн труб, тоді як в січні-березні 2019 року було вироблено 7,9 тис тонн продукції, "Сентравіс" скоротив виробництво на 9,1%, до 5 тис тонн нержавіючих труб (2 тис тонн).

Завод "Трубосталь" знизив випуск на 16,7% - до 0,5 тис тонн труб (0,2 тис тонн).

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, що не входить в об'єднання "Укртрубопром", в січні-березні 2020 року наростив випуск труб на 15,3% - до 43 тис тонн (у березні - до 14,2 тис тонн), тоді як "Комінмет" скоротив на 10,9%, до 32,6 тис тонн (10,2 тис тонн).

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Нагадуємо:

Україна в 2019 році скоротила випуск труб на 9,1% в порівнянні з попереднім роком - до 1,002 млн тонн.

В тому числі підприємства об'єднання знизили виробництво труб на 10,2% - до 715,1 тис тонн.