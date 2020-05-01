"Велике будівництво": уряд шукає дорожників без досвіду та пропонує навчання

До держпрограми "Велике будівництво" Кабінет міністрів у партнерстві з robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи у дорожній галузі - "Дороги та робота". Мінімальна зарплата робочих зафіксована на рівні 9670 грн.

Про це повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що у рамках національної побудови доріг планується залучити 38 тисяч дорожніх спеціалістів та ще 120 тисяч з суміжних галузей (проектувальні й інжинірингові послуги, матеріальне виробництво, сфера обслуговування). Планується відремонтувати більше 6500 км доріг, на що виділяється 112 мільярдів гривень коштів.

В уряді зазначають, що "Дороги та робота" — це онлайн-інструмент інформування про можливості працевлаштування, який покликаний не лише залучити досвідчених спеціалістів на нові об’єкти дорожніх робіт, але й надати відповідь на питання: "Як стати дорожником без досвіду роботи?".

Для цього налагоджено співпрацю з "Навчальним центром по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів". В Навчальному центрі працівники дорожньої галузі здобувають професійно-технічну кваліфікацію, а також мають змогу підвищити її та перекваліфікуватися.

У рамках проекту користувачі матимуть змогу дізнатися про необхідні кроки для того, щоб перейти у нову сферу.

На сайті robota.ua є інструмент для пошуку вакансій за трьома основними критеріями: професією, регіоном і компанією. Після вибору бажаної опції, користувач переходить на окремі блоки сайту, розроблені спеціально для проекту. Підрядні організації оперативно розміщують свої вакансії, які доступні в єдиній базі robota.ua.

"Ми запрошуємо усі дорожні підприємства долучитися до проекту "Дороги та робота" та долучитися до Меморандуму з Профспілкою працівників автомобільного тpанспоpту та шляхового господарства України.

Меморандум фіксує мінімальну заробітну плату дорожніх працівників на рівні 9 670 грн на місяць", — розповідає голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

Економічна правда