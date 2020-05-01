Єврозоні загрожує "безпрецедентний спад" - голова центробанку

Пандемія коронавірусу призвела до "безпрецедентного спаду" в економіці єврозони, який, швидше за все, посилиться, перш ніж почнеться відновлення.

Про це заявила голова Європейського центробанку Крістін Лагард, передає Reuters.

Тренд вказує на "ринки праці, що швидко погіршуються" і "значне скорочення економічної активності" в період пандемії, тривалість якої поки не можна визначити.

Прогнози представників ЄЦБ вказують на те, що ВВП єврозони може скоротитися на 5-12% в поточному році, сказала Лагард.

ЄЦБ залишив ставки без змін за підсумками засідання 30 квітня і повідомив, що продовжить екстрену скупку активів до завершення коронавірусної кризи, але мінімум до кінця року.

За словами Лагард, екстрена програма скупки активів може продовжитися і після закінчення 2020 року.

Голова ЄЦБ сказала, що інфляція в єврозоні, ймовірно, сильно сповільниться в найближчі місяці.

"Рада керівників готова скорегувати всі свої інструменти, як необхідно, щоб забезпечити стійке наближення інфляції до орієнтиру", - сказала Лагард.

Голова ЄЦБ повторила, що рада керівників чекає збереження ключових ставок на поточних або більш низьких рівнях, поки "не побачить сталого наближення прогнозу інфляції до рівня, досить близького до, але нижче 2% в рамках прогнозного горизонту", що має стійко відображатися в динаміці інфляції, очищеної від волатильних і тимчасових факторів.

Лагард знову сказала, що ЄЦБ готовий використовувати всі інструменти для підтримки рівня ліквідності і кредитування в економіці.

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Нагадуємо:

ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8%, замість прогнозованих 3,5%.

Європейський центральний банк зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, а ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%.