ЄЦБ залишив базову процентну ставку на нульовому рівні

Європейський центральний банк зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, а ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%.

Про це повідомляє прес-служба ЄЦБ.

Зазначається, що центробанк також залишив ставку маржианальними кредитами на рівні 0,25%.

У ЄЦБ підкреслили, що ставки залишаться на такому рівні або нижче до того часу, поки інфляція у єврозоні не наблизиться до цільового показника.

Крім цього, Європейський центральний банк заявив, що запускає нову програму довгострокового кредитування банків єврозони.

Також регулятор знизив ставку за операціями цільового довгострокового кредитування та оголосив про готовність збільшити масштаб програми викупу облігацій PEPP (Наразі становить 750 млрд євро).

Нагадаємо:

ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8%, замість прогнозованих 3,5%.

Економічна правда