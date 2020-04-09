РФ і Саудівська Аравія домовились про скорочення видобутку нафти — ЗМІ

РФ і Саудівська Аравія домовились про угоду щодо скорочення видобутку нафти під час відеоконференції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на делегатів зустрічі.

"Зближення позицій сталось перед початком зустрічі ОПЕК +", - пише видання.

Водночас Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що РФ готова скоротити видобуток в рамках угоди ОПЕК + приблизно на 2 млн барелів на добу.

Водночас Саудівська Аравія зможе скоротити видобуток на 4 млн барелів на добу, проте від рівня квітня 2020 року (тоді країна добувала 12,3 млн барелів на добу).

"2 мільйона барелів, або приблизно 20% від видобутку, це технічно можливо", - заявив співрозмовник.

Інше джерело підтвердило, що 2 мільйони барелів - це максимальна планка скорочення для РФ. Росія в березні добувала 11,3 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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