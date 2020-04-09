Гетманцев розповів, як комітет планує розглядати "антиколомойський" законопроєкт

Величезна кількість поправок свідчить про те, що намагаються затягнути розгляд "антиколомойського" законопроєкту.

Про це заявив ЕП голова комітету ВР з питань з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Значна кількість поправок - це поправки, спрямовані на те, щоб затягнути прийняття "антиколомойського" законопроєкту", - сказав він.

"Я сподіваюсь на те, що кожну поправку ми розглядати не будемо. Можливо ми підемо постатейно, можливо, іншим чином, але будемо дотримуватися регламенту", - сказав нардеп.

Він уточнив, що сценарій "постатейно" передбачає голосування за групу поправок до конкретної статті, а не окремо кожної поправки.

За словами голови профільного комітету, підхід до визначення компенсації екс-акціонерам може бути предметом судового спору.

"Не треба бути генієм, щоб відкрити Конституцію і побачити, що 56 стаття Конституції не встановлює обмежень на спосіб отримання компенсації внаслідок незаконних дій держави", - говорить Гетманцев.

"Є суд, який має визначити суму цього відшкодування. Проєкт закону звужує дискрецію суду і багато хто бачить в цьому протиріччя Конституції", - сказав він.

На питання про те, чи може формулювання про визначення компенсації змінитися під час розгляду комітетом, Гетманцев відповів:

"Будемо дискутувати в комітеті, але Кабінет міністрів наполягає саме на такій редакції. Спілкуючись з представниками уряду, ми не бачимо особливих можливостей для маневрів та компромісів. Уряд розраховує на те, що законопроєкт буде прийнятий в тому вигляді, який є".

При цьому він додав, що спрогнозувати, як проєкт закону пройде комітет і сесійну залу – складно.

У статті 56 Конституції йдеться про наступне: кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Проєкт закону передбачає, що Нацбанк за рішенням суду повинен відшкодувати екс-акціонерам завдану шкоду "в розмірі реальних збитків". Розмір цих збитків визначає міжнародна аудиторська фірма. Розмір збитків визначається як розмір капіталу банку з урахуванням якості його активів. При розрахунку збитків береться до уваги те, чи погасив банк свої зобов’язання перед кредиторами на день прийняття відповідного рішення.

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На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До законопроєкту №2571-д депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Порівняльна таблиця правок до "антиколомойського" банківського законопроєкту 2571-д до сих пір зводиться, комп’ютери парламенту не розраховані на такий об’єм інформації.

Сім народних депутатів подали до "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше 1 тисячі правок. Переважна більшість має авторства нардепів "Слуги народа", вигнаний з фракції Антон Поляков подав 6 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Галина Калачова, ЕП