Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,28 гривні;

Євро – 29,77 - 29,80 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 – 27,55 гривні. Євро купують по 29,21 гривні, продають по 29,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,32 - 27,43 гривні, євро - 29,42 - 29,57 гривні.

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда