Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

9 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:15 встановилися на рівні 27,27 - 27,30 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,27 - 27,30 гривні;

Євро – 29,60 - 29,63 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12 – 27,52 гривні. Євро купують по 29,16 гривні, продають по 29,84 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,31 - 27,44 гривні, євро - 29,39 - 29,62 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,30 - 27,43 гривні, євро - 29,40 - 29,62 гривні.

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда