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Курс валют на 9 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 9 квітня 2020, 11:45
 

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,22 - 27,25 гривні;

Євро – 29,59 - 29,62 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12 – 27,56 гривні. Євро купують по 29,15 гривні, продають по 29,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,22 - 27,42 гривні, євро - 29,39 - 29,61 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда

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