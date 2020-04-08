Дезінфікуючі засоби і апарати ШВЛ: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії продовжують виділяти кошти на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Зокрема, компанія "Unilever Україна" відправляє в обласні лікарні України дезинфікуючі засоби Domestos та мило Dove.

"Починаючи з 23 березня 2020 року, за узгодженням із обласними державними адміністраціями в Україні, компанія розпочала доставку партій дезінфікуючого засобу Domestos за місцями призначення.

Загальна кількість поставок по всій Україні складатиме близько 5000 літрів Domestos та 5000 одиниць мила "Dove" для миття рук", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що першою областю, якаотримала допомогу від Unilever, стала Дніпропетровська.

Станом на сьогодні, дезінфікуючі засоби також отримали Київська, Чернівецька, Житомирська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька, Волинська та Закарпатська області.

"Компанія планує поступово забезпечити засобами дезінфекції та гігієни всі області України. Враховуючи, що попит на дану продукцію надзвичайно високий, працівники Unilever докладають максимум зусиль для того, щоб поставити запланований обсяг продукції у мінімальні строки", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія Chernovetskyi Investment Group виділила 500 тисяч доларів для допомоги в боротьбі з COVID-19 в Україні.

"Кошти будуть спрямовані на покупку необхідного медичного обладнання, апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і засобів індивідуального захисту. У наших першочергових планах - допомога регіонам.

Вже придбано апарат ШВЛ в пологовий будинок міста Чортків Тернопільської області. Замовлені ще три апарати ШВЛ і захисні костюми для медичних закладів Кіровоградської, Житомирської та Харківської областей. Плануємо організувати поставку в лікарні захисних масок типу FF2 і FF3, захисних окулярів і рукавичок", - заявили у прес-службі компанії.

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Економічна правда