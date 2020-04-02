Мільйони гривень і обладнання для діагностики: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії в умовах карантину та заходів із запобігання поширенню коронавірусу продовжують виділяти кошти на закупівлю обладнання для лікарень.

Зокрема, агрохолдинг "МХП" перерахував до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу 55 млн грн. Також повідомляється, що компанія взяла під свою опіку Вінницьку та Черкаьску області як регіони своєї найбільшої присутності. На їхні потреби холдинг виділив 15 і 14 млн грн відповідно.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, надає 8 млрд доларів для підтримки приватного сектору та збереження робочих місць у країнах, що постраждали внаслідок пандемії.

"Фінансова допомога IFC входить до пакету швидкого фінансування від Групи Світового банку, загальна сума якого складає 14 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що IFC розглядає можливість підтримати близько 300 компаній шляхом розширення програми торговельного фінансування та ліній оборотного капіталу для партнерів у фінансовому секторі.

Також розглядається можливість підтримки існуючих клієнтів, що працюють у таких галузях як інфраструктура, промисловість, сільське господарство та сфера послуг, які зазнали впливу пандемії.

Повідомляється, що глобальна підтримка IFC містить 4 компоненти:

2 млрд доларів від Фонду кризового реагування у виробничих секторах економіки - підтримка клієнтів у інфраструктурі, промисловості, сільському господарстві та сфері послуг, а також компаніям у галузі охорони здоров'я. 2 млрд доларів в рамках діючої Глобальної програми торговельного фінансування, яка підтримає платіжні ризики фінансових установ, щоб вони могли забезпечити фінансування експорту та імпорту. 2 млрд доларів в рамках програми оборотного капіталу, яка поповнить бюджети країн, що розвиваються, для кредитування підприємств. 2 млрд дол від Глобальної програми надання ліквідності та Програми товарного фінансування, що пропонують місцевим банкам фінансування та розподіл ризиків.

Компанія "Сінево", яка входить до шведського медичного холдингу Medicover, передала Центру громадського здоров'я ПЛР-обладнання для діагностики коронавірусу.

Мережа магазинів "АТБ" виділила 100 млн грн на надання допомоги найменш соціально-незахищеним категоріям українців - компанія почне адресну роздачу продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Благодійний фонд фармацевтичної компанії "Фармак" виділив 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.

Кошти підуть на закупку апаратів для штучної вентиляції легень, експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів та масок, а також - дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень.

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ЕП буде робити щоденний дайджест, які українські компанії і як допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Економічна правда