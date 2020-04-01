Закупівля апаратів ШВЛ та збір коштів: як бізнес допомагає боротися з COVID-19

Українські компанії в умовах карантину та заходів із запобігання поширенню коронавірусу виділяють кошти на закупівлю обладнання для лікарень.

Зокрtма, національна мережа супермаркетів "Сільпо" на закупівлю обладнання для лікарень і засобів захисту медиків виділила 100 млн грн.

"Як відповідальний бізнес, ми не можемо залишатися осторонь ситуації. Ми також розуміємо невідкладні потреби, які є в Україні зараз.

Тому понад 13 мільйонів гривень уже використано для оплати 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва. Після надходження в Україну це обладнання спрямують до лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей", - заявив директор з роздрібної торгівлі мережі "Сільпо" Олександр Прядухін.

Водночас агрохолдинг "Кернел" на боротьбу з коронавірусом направив понад 85 млн грн.

Зазначається, що 55 млн грн виділили до загальнодержавного фонду для закупівлі експрес-тестів, ще понад 30 млн грн - на екстрену закупівлю медобладнання та засобів індивідуального захисту для лікарень Полтавської та Кіровоградської областей.

Ресурси на боротьбу з COVID-19 виділяють і IT-компанії.

Зокрема, SoftServe виділив 10 млн грн для підтримки медичних закладів у боротьбі з пандемією коронавірусу, а 27 березня вже передав два апарати штучної вентиляції легень для потреб Львівської обласної інфекційної лікарні та Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Компанія "Міратех" відремонтувала 3 апарати штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 12.

Компанія "Innovecs" закуповує та встановлює кисневу магістраль у Київську міську клінічну лікарню № 17.

У свою чергу, esports-компанія WePlay! Esports спрямувала 3 млн грн на три апарати ШВЛ для лікарень України.

"Нові апарати штучної вентиляції легень поїдуть у лікарні Хмельницького, Кропивницького та Києва", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, компанія з 20 по 26 березня провела міжнародний кіберспортивний онлайн-марафон з Dota 2 для збору коштів на створення вакцини проти коронавірусу. Організаторам вдалося зібрати понад 68 тисяч доларів, до них компанія долучила власні 120 тисяч доларів. Кошти передадуть у міжнародні фонди CEPI та Global Giving.

Логістична компанія "Нова пошта" 15 березня оголосила про виділення 25 млн грн на купівлю обладнання та матеріалів для лікарень.

Також компанія на час карантину буде безкоштовно доставляти допомогу лікарням, військовим та дитячим будинкам.

26 березня "Нова пошта" передала лікарням Полтави другу партію медичної гуманітарної допомоги, зокрема, 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика та 158 медичних захисних костюмів.

ЕП буде робити щоденний дайджест, які українські компанії і як допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Економічна правда