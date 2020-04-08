Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 13% — Мінекономіки
Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр економіки Ігор Петрашко.
"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних", - сказав міністр.
"Ми очікуємо росту як тимчасового, так і постійного безробіття у цьому році до 9,4%", - підкреслив Петрашко.
За підсумками квітня-травня у Мінекономіки прогнозують істотне зростання кількості зареєстрованих безробітних - у зв'язку із цим Кабмін планує спростити процедуру реєстрації безробітних.
Петрашко також заявив, що у зв'язку із ростом безробіття Кабмін поставив перед собою 3 завдання: зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати людей, які втратили роботу, а також - відновлення економіки після коронавірусної кризи.
Нагадаємо:
За консервативною оцінкою колишнього міністра економіки України Тимофія Милованова, без роботи у результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей.
Економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб - йдеться у новому прогнозі Міжнародної організації праці.
Читайте також: Без роботи ризикують залишитись 132 000 українців. Проте цього можна уникнути
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua