Через коронавірус безробітними можуть стати від 5 до 25 мільйонів осіб – МОП

Економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб.

Про це йдеться у новому прогнозі Міжнародної організації праці.

Оцінки МОП на базі різних сценаріїв впливу коронавірусу на зростання світового ВВП вказують на можливе зростання глобального безробіття від 5,3 до 24,7 млн осіб.

Організація наголошує - якщо буде міжнародна скоординована рекцій країн світу, як це було в умовах глобвльної фінансової кризи 2008-2009 років, вплив на глобальне безробіття може бути значно меншим.

Серед заходів, до яких закликає Організація, - розширення соціального захисту, підтримка робочих місць (короткочасна робота, оплачувані відпустки, інші субсидії), а також - фінансові та податкові пільги, у тому числі для малих та середніх підприємств.

Також МОП акцентує увагу на необхідності кредитування та фінансової підтримки тих секторів економіки, які постраждають найбільше.

"Падіння зайнятості означає також великі втрати доходів для працівників. Дослідження оцінює, що вони становитимуть від 860 млрд до 3,4 трлн доларів США до кінця 2020 року. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, вплине на перспективи бізнесу та економіки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Без роботи ризикують залишитись 132 000 українців. Проте цього можна уникнути