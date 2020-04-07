Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

До профільного комітету парламенту нардепи направили понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, найбільше відмітився раніше вигнаний з фракції "Слуга народу" Антон Поляков, який надав 6 тисяч правок. Приводимо список всіх депутатів, які надали понад 1 тисячу правок.

Поляков у футболці "зніми шапку" присвяченій ексгенпрокурору Р.Рябошапці

Антон Поляков (6033 шт.) - мажоритарщик Чернігівщини від "слуг", освіта середня. 15 листопада був виключений з фракції через порушення домовленостей про спільні голосуваннях і пропуск засідань. Зараз позафракційний. Звинувачував керівництво партії у продажу виборчих округів у Чернігівській області.

Публічно спростовував існування "групи Коломойського" у раді та зв’язок нардепа Дубінського з олігархом. Нещодавно Поляков готував запрос до Податкової служби США стосовно виплати податків нібито громадянами США очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, ексміністра економіки Тимофія Милованова та голови фракції СН Давида Арахамії.

У жовтні підписував проект постанови про висловлення недовіри тодішньому генпрокурору Руслану Рябошапці разом з Дубінським та Бужанським.

Бондар (справа) разом з ексоднопартійцем Віталієм Хомутинніком

Віктор Бондар (1911 шт.) - керівник депутатської групи "За майбутнє" та екс-очільник партії минулого скликання "Відродження". І групу і партію пов’язують з безпосереднім впливом Ігоря Коломойського. З грудень 2012-го по лютий 2014-го - нардеп від фракції Партії Регіонів.



Бондар відомий своєю схемою незаконної забудови багатоповерхівки на схилі Кловського яру, яка базується на прострочених дозволах, які у 2015-му році легітимізовував, на той час заступник директора Департаменту містобудування, а нині бізнесмен-забудовник Андрій Вавриш.

Дмитро Чорний укроп

Дмитро Чорний (1781 шт.) - депутат-мажоритарщик СН по Дніпропетровській області. У 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії Коломойського - "УКРОП".

З У 2014 та 2012 роках балотувався до Ради від партії "Україна Майбутнього", очільником якої був Святослав Олійник - нинішній очільник Дніпропетровської облради та екс-заступник Коломойського на посаді голови ОДА у 2014-му році.

Василевська-Смаглюк з колегою по 1+1 та "Слузі народа" Дубінським

Ольга Василевська-Смаглюк (1689 шт.) - останні 8 років журналістка телеканалу "1+1" , відома спробою проштовхнути правки вигідні компанії "Укртатнафта" Коломойського до законопроєкту №2317. Підтримує одіозного Андрія Портнова (колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Януковича), вважає, що Портнов "багато робить для відновлення справедливості".

У листопаді коментуючи справу щодо Софії Федини та Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському, Василевська-Смаглюк заявляла, що в Україні "пора приглушити свободу слова".

За словами Василевської-Смаглюк, її правки до законопроєкту про банки мають на меті привести ухвалений у першому читанні законопроект у відповідність до альтернативного проекту закону, який вона подавала.

Дунда

Олег Дунда (1656 шт.) - нардеп "Слуги народу". У 2015 році балотувався до Київської міської ради від партії "Відродження".

Директор будівельної компанії А.В.С. 95% акцій цієї фірми належать компанії з управління активами Фінансовий капітал, яка пов'язана з екс-власниками Приватбанку. Також Дунда - член ради директорів компанії Independence, головою наглядової ради якої є Станіслав Шейхет - чоловік сестри бізнес-партнера Коломойського Геннадія Боголюбова.

Демченко

Сергій Демченко (1463 шт.) - теж мажоротарщик "слуг" по Дніпру, який раніше балотувався від "УКРОП" до Київської міськради. Демченко балотувався у парламент від вищезгаданої партії "Україна майбутнього", правління якої переплітається з найближчим оточенням Коломойського.

Дубінський проходить детектор брехні

Олександр Дубінський (1199 шт.) - журналіст 1+1 (що належить медіагрупі Коломойського), один з найяскравіших опозиціонерів партійної лінії "слуг". Активно критикує діяльність НБУ, та екс-голову регулятора - Валерію Гонтареву. НБУ наразі є одним з найбільших "пушерів" судових справ проти Коломойського. Також Дубінський є автором цілого альтернативного проєкту закону щодо неповернення банків екс-власникам.



Під час ліквідації "майданчиків Яценка" Дубінський голосував проти, через що потім потрапив у скандал про нібито отримання частиною депутатів СН 30 тисячі доларів за "потрібне" голосування. Також за даними ЗМІ у цьому списку значилась Василевська-Смаглюк.

У розслідуванні сайту про медіа Media Sapiens стверджується, що програми Дубинського на "плюсах" - ангажовані і часто відстоюють позицію вигідну Коломойському.

Також під час прийняття законопроєкту №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку, Дубінський з трибуни просив надати преференції Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

Серед усіх вищезгаданих "слуг" Дубінський, Демченко, Дунда та Василевська-Смаглюк - це також ті нардепи, які не голосували за дозвіл арештувати Ярослава Дубневича, якого прокуратура підозрювала у корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Економічна правда