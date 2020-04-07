Герус розповів, коли можуть призначити голову Мінекоенерго
Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена до Верховної Ради і проголосована до кінця поточного тижня.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.
"У нас планується засідання Верховної Ради в четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології", - сказав він, додавши, що в даний час розглядається кілька потенційних кандидатів.
"Йдуть переговори, відбір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.
Нагадуємо:
За даними експертів Європейської Бізнес Асоціації, глобальний економічний спад уже призвів до негативних процесів в енергетичних сферах країн світу, зокрема, через зменшення споживання енергоносіїв – природного газу, нафти, електроенергії.
Асоціація звертається з проханням якнайшвидше призначити професійну кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля, здатного вивести галузь із небезпечної ситуації.
4 березня ексміністр Олексій Оржель відмовився працювати у новому уряді Дениса Шмигаля.
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