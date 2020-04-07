Герус розповів, коли можуть призначити голову Мінекоенерго

Кандидатура міністра енергетики та захисту навколишнього середовища може бути внесена до Верховної Ради і проголосована до кінця поточного тижня.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас планується засідання Верховної Ради в четвер-п'ятницю цього тижня. Я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра енергетики і екології", - сказав він, додавши, що в даний час розглядається кілька потенційних кандидатів.

"Йдуть переговори, відбір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Нагадуємо:

За даними експертів Європейської Бізнес Асоціації, глобальний економічний спад уже призвів до негативних процесів в енергетичних сферах країн світу, зокрема, через зменшення споживання енергоносіїв – природного газу, нафти, електроенергії.

Асоціація звертається з проханням якнайшвидше призначити професійну кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля, здатного вивести галузь із небезпечної ситуації.

4 березня ексміністр Олексій Оржель відмовився працювати у новому уряді Дениса Шмигаля.