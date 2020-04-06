ЄБА закликає врегулювати кризу у паливно-енергетичній сфері та призначити профільного міністра

За даними експертів Європейської Бізнес Асоціації, глобальний економічний спад уже призвів до негативних процесів в енергетичних сферах країн світу, зокрема, через зменшення споживання енергоносіїв – природного газу, нафти, електроенергії.

Про це повідомляється у прес-релізі ЄБА.

У бізнес-середовищі фіксують наступні явища, які потребують втручання з боку влади:

- незавершена реформа ринку електроенергії та відсутність заходів щодо продовження її імплементації;

- імпорт електроенергії з країн, які не являються учасниками ENTSO-Е, що ставить під загрозу взяті на себе зобов’язання щодо інтеграції України в ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії);

- примусова зупинка енергоблоків ТЕС/ТЕЦ, що загрожує стабільній роботі ТЕС/ТЕЦ і значно знижує обсяг споживання вугілля. Це вже призвело до виведення в простій деяких шахт, в той час як держава продовжує дотувати 33 державні шахти;

- економічна нестабільність та рекордно низькі ціни на природній газ, що змушують газовидобувні компанії скорочувати програми буріння та згортати інвестиційні програми;

- криза врегулювання ситуації щодо перегляду "зеленого тарифу";

- не введені стимули для розробки нетрадиційних покладів вуглеводнів (передбачені Планом заходів виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі);

- відсутність затвердження КМУ річних квот підтримки "зелених аукціонів";

- фінансовий дисбаланс ДП "Гарантований покупець" та відсутність своєчасних виплат за "зеленим тарифом";

- ризики системних обмежень генерації з ВДЕ без регуляторного передбачення компенсації за такі технічні обмеження та інші.

"При цьому, в системно-важливій галузі економіки України досі не призначено профільного міністра, який має бути відповідальним за всі прийняті рішення щодо забезпечення безперебійної роботи паливно-енергетичного сектору.

..Компанії-члени асоціації звертаються з проханням якнайшвидше призначити професійну кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля, здатного вивести галузь із небезпечної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда



