АМКУ зустрівся з найбільшими рітейлерами стосовно березневого "стрибка" цін

Київське обласне територіальне відділення АМКУ в рамках розслідування справи щодо суттєвого подорожчання продуктів харчування викликало для надання пояснень представників найбільших мереж продовольчих магазинів.

Про це повідомив голова Київського тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький

"Сьогодні ми зустрілися із представниками NOVUS , ЕКО маркет , Велика Кишеня , Велмарт , Сільпо, Ашан , METRO Cash & Carry Ukraine , АТБ-Маркет , VARUS , BILLA подали клопотання щодо надання пояснень в он-лайн режимі. Отримані свідчення опрацьовуються", - пише Хмельницький.

Також повідомляється, що 7 квітня АМКУ проведе зустріч із постачальниками (оптовиками) та виробниками продуктів харчування.

Також тервідділення комітету залучило до справи щодо можливого завищення цін ще 27 суб’єктів господарювання (постачальників продукції). Зокрема, ТОВ "Українська оптово торгівельна компанія", ТОВ "ТОМАТТІ", ТОВ "Компанія Консалтинг-Інвест", ТОВ "Торговий дім "КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ", ТОВ "ОЛІМП", ТОВ "ТРІО", ТОВ "Агріко Україна", ТОВ "Украгрокомплекс НПП" та ін.

Нагадуємо:

Мережа супермаркетів "АТБ" заявила про зниження торгової націнки на продукти першої необхідності на 2-8% з 1 квітня, також компанія знімає обмеження на продаж продуктів в одні руки.

В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.

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Економічна правда