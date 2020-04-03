Гривня зміцнилася до долара на 3% за тиждень, євро знову коштує менше 30

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,56 гривні (на 3 квітня - 30,08 гривні).

Нагадуємо:

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.

3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.

Економічна правда