Гривня зміцнилася до долара на 3% за тиждень, євро знову коштує менше 30
П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:35
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,56 гривні (на 3 квітня - 30,08 гривні).
Нагадуємо:
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.
3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.
Економічна правда
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