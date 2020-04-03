Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,42 - 27,46 гривні;
Євро – 29,57 - 29,61 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 – 27,71 гривні. Євро купують по 29,20 гривні, продають по 30,01 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,35 - 27,47 гривні, євро - 29,34 - 29,52 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,28 - 27,47 гривні, євро - 29,25 - 29,58 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 27,59 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,08 гривні (на 2 квітня - 30,32 гривні).
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.
Економічна правда
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