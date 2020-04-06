"Поки що у нас не вийшло": ексміністр Милованов повернувся у приватний сектор

Ексміністр економіки Тимофій Милованов повернувся на позицію президента Київської Школи Економіки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Милованов наголосив, що через відсутність демократичних правоохоронних органів та судів в Україні не вдалося побудувати успішну країну.

"Поки що у нас не вийшло. В економіці ми відстаємо від усіх сусідів, за винятком Молдови... в державному управлінні критично мало професіоналів і є поширеною практика прийняття швидких і необгрунтованих рішень", - пише ексміністр.

"В свої роботі я в першу чергу зконцентруюсь на фандрейзингу та публічних комунікаціях", - резюмує Милованов.

Нагадуємо:

3 березня ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу.

Пізніше Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра економіки Павла Кухту, який працював першим заступником ексміністра економіки Тимофія Милованова.

17 березня Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Економічна правда