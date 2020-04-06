Курс валют на 6 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
6 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,27 - 27,31 гривні;
Євро – 29,49 - 29,53 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12 – 27,57 гривні. Євро купують по 29,05 гривні, продають по 29,77 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,15 - 27,33 гривні, євро - 29,11 - 29,36 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні зміцнився на 22 копійки, встановившись на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 3 квітня встановилися на рівні 27,42 - 27,46.
Економічна правда
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