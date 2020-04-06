Гривня сильно зміцнилася, НБУ придбав чверть мільярда доларів за тиждень

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48.

Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Зазначається, що пропозиція валюти з боку бізнесу була суттєво вищою за попит.

Загалом з 30 березня по 3 квітня регулятор придбав майже чверть мільярда доларів.

Офіційний курс гривні зміцнився на 22 копійки, встановившись на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 3 квітня встановилися на рівні 27,42 - 27,46.

Економічна правда