Всі розділи
Укр / Рус

Гривня сильно зміцнилася, НБУ придбав чверть мільярда доларів за тиждень

Понеділок, 6 квітня 2020, 09:00
 

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48.

Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Зазначається, що пропозиція валюти з боку бізнесу була суттєво вищою за попит.

Загалом з 30 березня по 3 квітня регулятор придбав майже чверть мільярда доларів.

Офіційний курс гривні зміцнився на 22 копійки, встановившись на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 3 квітня встановилися на рівні 27,42 - 27,46.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У НБУ розповіли, як змінилась ситуація на валютному ринку після голосувань у Раді 3 квітня 2020, 13:56
Курс валют на 3 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 3 квітня 2020, 11:14
На міжбанківських торгах долар подешевшав на 26 копійок 3 квітня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!