Гривня сильно зміцнилася, НБУ придбав чверть мільярда доларів за тиждень
Понеділок, 6 квітня 2020, 09:00
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48.
Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Зазначається, що пропозиція валюти з боку бізнесу була суттєво вищою за попит.
Загалом з 30 березня по 3 квітня регулятор придбав майже чверть мільярда доларів.
Офіційний курс гривні зміцнився на 22 копійки, встановившись на 6 квітня на рівні 27,37 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 3 квітня встановилися на рівні 27,42 - 27,46.
Економічна правда
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