У Києві через карантин вимушено взяли відпустки півмільйона осіб

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці через обмежувальні заходи з протидії коронавірусу півмільйона киян вимушено взяли відпустки за свій рахунок.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "ZIK", повідомляє прес-служба КМДА.

Мер міста наголосив, що люди, які залишились без роботи потребують державної підтримки та бюджет суто Києва не впорається з таким навантаженням.

"Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей", – заявив Кличко.

За його словами, президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими виплатами кожному, хто вимушено не працює.

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