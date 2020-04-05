Світові ціни на продовольчі товари знижуються через коронавірус

Світові ціни на продовольство різко знижуються внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Середнє значення індексу продовольчих цін FAO, котра відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило у березні 172, 2 пункти, що на 4,3 відсотки нижче, ніж було у лютому.

Індекс продовольчих цін FAO - це показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих сировинних товарів. Він розраховується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп: зернові, м'ясо, молочні продукти, рослинні масла і цукор.

"Зниження цін переважно обумовлюється тенденціями попиту, а не пропозиції. На тенденції попиту впливають все більш кепські економічні перспективи", - сказав старший економіст FAO Абдолреза Аббассіан.

Найбільше падіння відзначається для індексу цін на цукор, що знизився на 19,1%. Серед причин - зниження попиту на споживання поза домом, що пов'язано з заходами щодо самоізоляції, а також зменшення попиту з боку виробників етилового спирту у зв'язку з різким падінням цін на сиру нафту. Організація також зазначила про суттєве падіння індексів рослинної олії, молока та зернових зниження склало 12%, 3% та 1,9% відповідно.

Нагадаємо:

У березні відбулося зростання цін на окремі товари: м'ясо, гречку, туалетний папір, часник, лимони, цибулю та ліки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нестачі продтоварів не буде, і тому поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає.

Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.