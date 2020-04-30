Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку

30 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,97 гривні;

Євро – 29,25 - 29,28 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90 – 27,18 гривні. Євро купують по 28,98 гривні, продають по 29,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,08 - 27,13 гривні, євро - 29,08 - 29,24 гривні.

Нагадуємо:

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.

Економічна правда