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Курс валют на 30 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 30 квітня 2020, 11:05
 

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:65 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,00 - 27,03 гривні;

Євро – 29,37 - 29,41 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 – 27,21 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 29,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,07 - 27,15 гривні, євро - 29,12 - 28,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93  - 26,96 гривні за долар.

Економічна правда

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