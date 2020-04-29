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Курс гривні перевищив "психологічну" позначку

Середа, 29 квітня 2020, 19:25
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,24 гривні за євро (на 28 квітня - 29,42 гривні).

Нагадуємо:

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93  - 26,96 гривні за долар.

Економічна правда



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