Курс гривні перевищив "психологічну" позначку
Середа, 29 квітня 2020, 19:25
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,24 гривні за євро (на 28 квітня - 29,42 гривні).
Нагадуємо:
29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.
Економічна правда
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