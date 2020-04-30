ФРС США зберегла базову ставку на рівні 0-0,25%

Федеральна резервна система США зберегла базову ставку у цільовому діапазоні 0-0,25% після двох поспіль знижень ставки у березні.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті ФРС.

"ФРС розраховує зберегти цей цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнена, що економіка витримала останні події та перебуває на шляху досягнення своїх максимальних цілей у сферах зайнятості та стабільності цін", - йдеться у заяві регулятора.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятор буде очікувати більше даних про стан економіки перед тим, як змінювати свою кредитно-монетарну політику.

Він також зазначив, що у 2 кварталі 2020 року економіка США падатиме "безпрецедентними темпами".

Зазначимо, що низька ставка робить доступними кредити і стимулює бізнес-активність, яка різко знизилася на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо: