ФРС США зберегла базову ставку на рівні 0-0,25%
Федеральна резервна система США зберегла базову ставку у цільовому діапазоні 0-0,25% після двох поспіль знижень ставки у березні.
Про це йдеться у прес-релізі на сайті ФРС.
"ФРС розраховує зберегти цей цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнена, що економіка витримала останні події та перебуває на шляху досягнення своїх максимальних цілей у сферах зайнятості та стабільності цін", - йдеться у заяві регулятора.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятор буде очікувати більше даних про стан економіки перед тим, як змінювати свою кредитно-монетарну політику.
Він також зазначив, що у 2 кварталі 2020 року економіка США падатиме "безпрецедентними темпами".
Зазначимо, що низька ставка робить доступними кредити і стимулює бізнес-активність, яка різко знизилася на тлі пандемії коронавірусу.
Нагадаємо:
3 березня Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.
Федеральна резервна система США на позаплановому засіданні 15 березня екстрено знизила базову процентну ставку на 1 процентний пункт - до цільового діапазону 0-0,25%.
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