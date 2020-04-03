Закон про землю хочуть заблокувати через суд

До окружного адмінсуда Києва надійшла заява про забезпечення позову, у якій суд просять заборонити голові парламенту підписувати закон про ринок землі.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Зараз окружний адмінсуд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Такі дії блокують набуття чинності закону, адже без підпису спікера, закон не потрапить на стіл президента.

Нагадуємо:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували сім проєктів постанов про скасування рішення парламенту про відкриття ринку землі.

5 із 7 постанов зареєстрували нардепи від всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Авторами двох постанов стали позафракційні нардепи Антон Поляков (раніше виключений із фракції "Слуга народу") та Оксана Савчук.

Таким чином парламентарі заблокували подальше підписання ухваленого законопроєкту.

Голова Верховної Ради зможе підписати законопроєкт лише тоді, коли депутати розглянуть всі проєкти постанов щодо його скасування і відхилять їх.

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Економічна правда