У Раді зареєстрували уже 7 постанов про скасування ринку землі

У Верховній Раді зареєстрували сім проєктів постанов про скасування рішення парламенту про відкриття ринку землі.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Наразі 5 із 7 постанов зареєстрували нардепи від всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Авторами двох постанов стали позафракційні нардепи Антон Поляков (раніше виключений із фракції "Слуга народу") та Оксана Савчук.

Савчук і Поляков вважають, що під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради щодо процедури прийняття парламентом законів.вважає, що розгляд цього проекту закону відбувався із порушенням процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Супровідні документи до проектів постанов авторства нардепів "Батьківщини" поки відсутні.

Чому це важливо: Таким чином парламентарі заблокували подальше підписання ухваленого законопроєкту.

Голова Верховної Ради зможе підписати законопроєкт лише тоді, коли депутати розглянуть всі проєкти постанов щодо його скасування і відхилять їх.

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

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