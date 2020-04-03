Rozetka буде маркувати українських виробників і зробить для них окрему сторінку

Інтернет-маркетплейс буде маркувати українських виробників значком "підтрімуй українське" і створить окрему лендінг-сторінку для них.

Про це повідомив власник компанії Владислав Чечоткін у Facebook.

"Ми в Rozetka поставили значок "підтрімуй українське" біля кожного товару, зробленого в Україні. А скоро виведемо їх на окремий лендінг. Щоб все українське було максимально помітним", - пише він.

Чечоткін закликає активніше замовляти послуги та продукти в українських виробників, так як це допоможе вітчизняним підприємцем утриматися на плаву.

"Замовляйте у них (українських компаній - ЕП) їжу, одяг, посуд, книги, нову екоторбу або настільну гру - що-завгодно, що зроблено в Україні. Для вас маленька банка меду буде приємною дрібницею, а для виробника може стати рятівним колом", - відзначає Чечоткін.

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Нагадуємо:

"Нова пошта" разом із партнерами - інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" - запускає у тестовому режимі послугу доставки продуктів харчування.

Економічна правда