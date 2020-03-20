"Нова пошта" разом із "АТБ" та Rozetka запускає послугу доставки продуктів харчування

"Нова пошта" разом із партнерами - інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" - запускає у тестовому режимі послугу доставки продуктів харчування.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що пілотний проект наразі запущений у Дніпропетровській області.

"З введенням карантину держава наполегливо рекомендує українцям залишатися вдома. Людям важко: всі знаходяться в умовах обмеженого пересування. Ми маємо розвинену інфраструктуру і потужну кур’єрську доставку, щоб допомогти придбати необхідні продукти.

Наразі чекаємо внесення змін в законодавчі акти, після чого одразу почнемо доставляти й ліки, адже саме ця задача була нам поставлена президентом", - заявив СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба.

Як працюватиме послуга?

На сайті Rozetka можна буде в онлайн-режимі обрати набори необхідних продуктів та речей, замовлення будуть формуватися в магазинах мережі "АТБ", а "Нова пошта" здійснюватиме доставку.

Клієнтам доступні три набори необхідних товарів вартістю 408, 510 і 714 гривень. Вартість доставки складатиме 60-75 грн.

"Тестовий період триватиме 3-5 днів. Якщо пілотний проєкт буде успішним – розповсюдимо його на всю Україну", - додали в компанії.

Економічна правда